Manutenção afetará abastecimento de água em São Gonçalo

Uma manutenção emergencial na área de São Gonçalo afetará o abastecimento de água em alguns bairros da cidade. Na quinta-feira (11) das 6h às 22h um reparo será feito na tubulação de água na Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, próximo ao nº 2755, no bairro Lindo Parque.

Com o reparo a Águas do Rio informou os bairros afetados serão: Mangueira, Boa Vista, Camarão, Covanca, Neves, Parada Quarenta, Barro Vermelho, Lindo do Parque, Santa Catarina, Gradim, Patronato, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Novo, Porto Velho, Rosane, Pita, Tenente Jardim e Vila Lage.

Técnicos da concessionária estão focados na resolução do problema e, a partir da conclusão dos serviços, o abastecimento de água será normalizado de forma gradual na região.

A concessionária orienta a população que faça uso consciente da água. O atendimento emergencial a hospitais e postos de saúde será feito por meio de caminhões-pipa até a normalização do sistema.

Águas do Rio está com seus canais de atendimento ativos para prestar esclarecimentos e serviços à população, de forma ágil e fácil, por meio de mensagens pelo WhatsApp, pelo número 0800 195 0 195.