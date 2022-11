Mantega renuncia participação em transição de Lula

Em carta, economista se queixa de pessoas que querem atrapalhar novo governo

O ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Guido Mantega, renunciou, nesta quinta-feira (17), ao cargo que teria na equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antecipado pelo jornal “Folha de São Paulo”, o ato de Mantega – que vinha atuando de forma voluntária – foi comunicado, em carta direcionada ao vice-presidente eleito e coordenador do time que está atuando no Centro Cultural Banco do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB). O economista atuaria no grupo de debate voltado a Planejamento.

No documento, ele destaca um procedimento administrativo do TCU (Tribunal de Contas da União) que, nas palavras de Mantega, responsabilizou-o, “enquanto ministro da Fazenda”, por praticar a suposta postergação de despesas, em 2014: as chamadas “pedaladas fiscais”.

“Aceitei trabalhar na Equipe como colaborador não remunerado, sem cargo público, para não contrariar a decisão que me impedia de exercer funções públicas por 8 anos”.

Destacando que, mesmo na condição de voluntário, a pendência com o tribunal estava sendo explorada pelos adversários, “interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo”. Diante disso, Mantega resolveu solicitar o afastamento da Equipe de Transição, enquanto a decisão judicial “que irá suspender os atos do TCU”, que o afastaram da vida pública, não sai.

“Estou confiante de que a justiça vai reparar esse equívoco, que manchou minha reputação”, finalizou.

Guido Mantega foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Lula, presidente do BNDES e ministro da Fazenda da ex-presidente Dilma Rousseff. A assessoria de imprensa da transição informou que Alckmin ligou para o economista, agradecendo o gesto.