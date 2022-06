Manoel faz golaço e Fluminense vence clássico contra o Botafogo

Em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense dominou a partida e saiu com a vitória no Clássico Vovô, neste domingo (26), no Estádio Nilton Santos. O tricolor teve grande atuação e, com belo gol do zagueiro Manoel, garantiu os três pontos na casa do adversário.

Aos 36 minutos da etapa final, Caio Paulista, pelo lado esquerdo, conseguiu o passe para Manoel no meio da grande área, que com tranquilidade cortou os zagueiros e o goleiro adversário, e marcou para o Tricolor. Foi o único da partida, que terminou em 1 a 0 para a equipe das Laranjeiras.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no sábado (2), quando enfrenta o Corinthians, às 16h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Glorioso, terá pela frente o América-MG, na próxima quinta-feira (30), às 19h, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Fotos: Marcelo Gonçalves/FFC