Manobra política coloca vereador para presidir Comissão de Mulheres na Câmara de SG

Entidades representativas e parlamentares protestam. Titular deve deixar o Legislativo para assumir secretaria municipal

A nova configuração da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres (CPDDPM), da Câmara Municipal de São Gonçalo, vem causando polêmica na cidade. Única mulher eleita para representar o povo gonçalense no parlamento municipal, a vereadora Priscilla Canedo (PT) fundou – através de um Projeto de Resolução – e, até então, presidia a CPDDPM, hoje comandada pelo vereador Bruno Porto (Cidadania). A nova chapa, que foi aprovada por 18 votos, coloca Canedo na vice-presidência. Representadas pela proporcionalidade partidária, as comissões das câmaras municipais são divididas por temas.

Até 2021, não havia nenhuma comissão representativa exclusiva para as mulheres na Câmara. As pautas ligadas a elas dividia espaço com a Comissão de Assuntos da Mulher Criança, Adolescente, Idoso e Deficiente. Assim que assumiu como vereadora, Canedo reivindicou para que a comissão feminina fosse criada.

“Mantenho diálogo e estou sempre ouvindo as mulheres, reivindicando nossos direitos. Estou me sentindo totalmente desrespeitada como mulher e parlamentar. Vou recorrer judicialmente. Não podem retirar o meu direito, que lutei muito para conquistar”.

Em sessão plenária realizada na última quarta-feira (14), Porto disse que tem “competência total” para assumir “qualquer comissão” da Casa, porque tem duas graduações superiores e está indo para a quarta pós-graduação. “O direito da mulher estará garantido, estando uma mulher ou eu na presidência dessa comissão”, destacou.

O vereador disse que a Prefeitura de São Gonçalo o convidou a assumir, no próximo ano, uma secretaria municipal. Com isso, assumiria, em seu lugar, na presidência da comissão, a vereadora Patrícia Silva (Cidadania):

Bruno Porto afirmou ter competência para assumir qualquer comissão

“O meu partido tem uma mulher, uma das vereadoras mais votadas dessa cidade, uma das mais competentes e que mais tem trabalho social, que é a futura vereadora Patrícia Silva. Ela estará aqui, no próximo ano. Na verdade, só serei empossado e ela estará aqui. Eu me sinto à vontade de concorrer, como qualquer vereador. Na casa, só há uma mulher. Na comissão, são quatro pessoas. A presidente tem que ser uma mulher? Qual é a diferença? Os quatro têm direito à voz na comissão”, justificou.

O atual presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos e Políticas das Mulheres foi questionado sobre o porquê de ter assumido aquela presidência e quais são os projetos dele para as mulheres de São Gonçalo:

“Assumo essa grande responsabilidade com a missão de promover iniciativas em respeito aos interesses das mulheres e, claro, para garantir os seus direitos. Vou trabalhar, principalmente, no enfrentamento à violência contra mulher, preconceito e igualdade. Vale ressaltar que já atuo em outras comissões na cidade, tão importantes quanto, que são de enfrentamento às doenças sexualmente transmissíveis (HIV/AIDS); hepatites virais e tuberculose; além da Saúde e Assistência Social; Educação e de Esporte e Lazer”.

Mulheres protestam

Sócia fundadora e gestora do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, Marisa Chaves manifestou descontentamento “e repúdio” à iniciativa da Câmara Municipal que, “de forma arbitrária, sem consultar o movimento de mulheres e feministas da cidade, indicou um vereador do sexo masculino para a presidência da comissão de defesa da mulher”:

“Essa comissão foi criada recentemente por iniciativa da única vereadora mulher eleita como titular. Não há motivo que nos permita compreender a razão pela qual a única vereadora eleita ter sido retirada do cargo de presidente dessa comissão. Pedimos à Câmara Municipal que escute os movimentos, sobretudo o de mulheres, que existe na cidade há 33 anos”, afirmou.

Recém-diplomado deputado estadual, o vereador professor Josemar (PSOL) – que votou contra a indicação de Bruno Porto à presidência da comissão feminina – disse que é “um absurdo” um homem assumir o comando que algo que não lhe diz respeito.

“A luta, no mundo inteiro é para que a gente tenha representatividade das mulheres e dos negros nos espaços. Não se respeitou a proporcionalidade. A Priscilla Canedo é a única vereadora mulher eleita. Temos de nos indignar e sermos firmes, em relação a isso”, ressaltou.

Ele destacou ainda o fato de Porto ser cotado para uma secretaria do governo de Capitão Nelson, como algo que “rebaixa o parlamento ao Poder Executivo”:

“O parlamento tem de ser independente e a Câmara Municipal de São Gonçalo se coloca como um anexo da Prefeitura e não como algo independente, como será a minha atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também”.