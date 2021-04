Manifestantes voltam as ruas de Niterói para protestar contra medidas de restrição

Pelo segundo dia manifestantes foram para as ruas em Niterói protestar diante das medidas de restrição adotadas na cidade para conter o avanço da Covid-19. Com faixas e cartazes, dezenas de pessoas chegaram a interromper o fluxo de veículos na Rua Roberto Silveira, em Icaraí, e na chegada à Rua Marques do Paraná e vias adjacentes. O ponto de partida dos manifestantes foi o Campo de São Bento.

O trânsito chegou a ficar interrompido, com os manifestantes seguindo em caminhada em direção a sede da prefeitura. Uma carreata também estava prevista para ocorrer, partindo das imediações do Museu de Arte Contemporânea (MAC). Entre os manifestantes estão trabalhadores ligados ao setor de serviços e proprietários de estabelecimentos comerciais. Agentes da Guarda Municipal estão auxiliando operadores de trânsito da NitTrans na orientação de motoristas e para tentar desobstruir as vias. Mas o trânsito já está confuso na região.