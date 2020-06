Manifestantes protestam por morte de jovens em comunidades do Rio

Manifestantes se reuniram na tarde de domingo (31) em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, para participar do ato “Vidas Negras Importam”, em protesto contra a violência policial nas favelas e pela morte do adolescente João Pedro, de 14 anos, durante operação policial no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo.

A manifestação começou às 15 horas e ocorria pacificamente com os integrantes carregando faixas contra a morte de negros em confrontos com a polícia, até que começou o conflito com a Polícia Militar, praticamente no final do ato. Os agentes jogaram bombas de gás e usaram spray de pimenta nos manifestantes. Houve muita correria nas ruas próximas ao Palácio.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar, o patrulhamento em frente ao Palácio Guanabara foi feito por agentes do 2º BPM (Botafogo) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão. Em nota, a secretaria confirmou que a manifestação estava transcorrendo de forma pacífica e acrescentou que “na dispersão um grupo mais exaltado começou a arremessar pedras no Palácio Guanabara e nos policiais militares”.

Ainda conforme a nota, um manifestante conseguiu entrar no Palácio e danificou uma viatura. “Naquele momento, houve necessidade de fazer o uso de instrumento de menor potencial ofensivo para conter os manifestantes. Na ação uma pessoa foi encaminhada para a delegacia”, completou.

Fonte: Agência Brasil