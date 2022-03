Manifestantes protestam contra Lula no Centro de Niterói

A tímida concentração de partidários da direita que protestavam contra Lula em frente ao Caminho Niemeyer neste sábado, era parte de um grupo maior, que se reuniu no início da Avenida Visconde do Rio Branco, na altura do Mercado de Peixe.

Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e opositores ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se dividiram em dois grupos para manifestar a contrariedade da visita do pré-candidato ao planalto à Niterói. Como reportado por A Tribuna mais cedo, às 14 horas, um grupo se reuniu em frente a entrada do Festival Vermelho, evento que está celebrando os 100 anos da criação do PCdoB (Partido Comunista do Brasil). Ao mesmo tempo, outro grupo se concentrava na altura do Mercado São Pedro, onde havia um bloqueio feito pela Nittrans no trânsito no local.

Reprodução / Facebook Douglas Gomes

O vereador de Douglas Gomes (PTC), uma das lideranças do protesto, alegou que não havia um comunicado de que aquela via seria interditada. Por isso, segundo o parlamentar niteroiense, um registro de ocorrência foi realizado contra o agente da Nittrans.

Antes do ex-presidente começar a discursar, gritos recordando a condenação de Lula na Justiça e a prisão em 2018 foram recordados pelos manifestantes. Os ânimos se exaltaram quando o ex-vereador pelo Psol e que se filiou ano passado ao PT, Leonel Brizola Neto entrou em uma confusão com os manifestantes, quando chegava de carro no evento.

Foto: Raphael Marinho