Manifestantes jogam torta em estátua do Rei Charles em Londres

Na manhã desta segunda-feira (24), ativistas do movimento “Just Stop Oil” atiraram tortas de creme no rosto de uma estátua de cera do Rei Charles no Museu Madame Tussauds de Londres, um dos mais famosos domundo. Charles apoiou nas últimas cinco décadas a sustentabilidade, energias renováveis e a agricultura orgânica, além de se acusado de participação em esquemas como a iniciativa de mercados sustentáveis para fazer com que o setor privado combata as alterações climáticas.

No vídeo, os dois ativistas, Eilidh McFadden, de 20 anos, de Glasgow, e Tom Johnson, de 29 anos, de Sunderland, sobem na plataforma onde estão as estátuas de cera de Charles, e da rainha consorte Camilla, do príncipe William e da princesa Catherine. Eles tiram os casacos e mostram as camisetas Just Stop Oil.

O grupo é o mesmo que semanas atrás protestou jogando sopa de tomate no quadro “Girassóis” do pintor holandês Vincent Van Gogh, na National Gallery, também em Londres.