Manifestantes fazem carreata na Avenida Roberto Silveira em direção ao Centro

Ato é em defesa de empresário acusado de participar do esquema de pirâmide financeira

Um grupo de manifestantes realiza uma carreata na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, em direção ao Centro de Niterói. O ato é em defesa do empresário Glaidson Acácio dos Santos, de 38 anos, acusado de estar envolvido em um esquema de fraude financeira conhecida como pirâmide.

Segundo o Twitter da NitTrans, o ato começou por volta das 17:30. Apesar da quantidade elevada de veículos, não há registro de engarrafamentos.

ATENÇÃO! 17h31: Carreata na Av. Roberto Silveira sentido Centro. Fluxo intenso. Dirija com atenção! pic.twitter.com/ET8QEKG7BH — NITTRANS (@NITTRANS) August 27, 2021

Liderava a carreata um carro de som com duas faixas laterais, uma em cada lado do veículo, com os dizeres “Gratidão a GAS, nome da empresa que leva as siglas do empresário investigado, que foi preso na quarta-feira (26) pela Polícia Federal durante a Operação Kryptos.