Manifestantes bloqueiam o trânsito na Rodovia Niterói-Manilha na altura do Jardim Catarina

Uma manifestação deixou a Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) parcialmente interditada, na noite de sábado, na pista sentido Niterói, na altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio ocorreu na altura do km 306, por volta das 20 horas.

De acordo com as primeiras informações o protesto, onde pneus e outros detritos foram incendiados na pista, teria ocorrido devido a uma ocorrência, onde segundo informações um mototaxista teria morrido baleado ao passar por uma barreira montada pela PM no bairro Jardim Catarina. A PM ainda não divulgou informações sobre esse relato.

Às 20h30, pista foi liberada, mas o engarrafamento já chegava a 5 km. A Polícia Civil apura a versão de que um mototaxista teria negado a ordem de parada de policiais num local onde ocorreria confronto entre os militares e criminosos.