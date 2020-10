Manifestantes bloqueiam o trânsito na BR-101 pela morte de mototaxista

Manifestantes bloquearam, na manhã de hoje, o trânsito na Rodovia BR-101, na pista sentido Niterói, ateando fogo em pneus e outros detritos, formando um longo congestionamento na altura do bairro Jardim Catarina. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e policiais militares ajudaram a dispençar a movimentação e liberar as pistas em pouco menos de uma hora, por volta das 11 horas. O congestionamento chegou a cerca de 5 km.

De acordo com informações, a manifestação teria sido realizada (pela segunda vez desde o último fim de semana) após a morte de um mototaxista, que teria passado por uma blitz da PM montada no bairro Jardim Catarina, no sábado (dia 17). A ocorrência está sendo investigada pela 74ª DP (Alcântara). Segundo informações, o mototaxista, que não teve o nome divulgado foi baleado no momento que teria passado pela barreira policial. No local, estaria ocorrendo ainda um confronto entre policiais e criminosos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes ocuparam a via e o trânsito, na pista sentido Niterói ficou bastante confuso, com veículos e ônibus ficando retidos. Na noite do último sábado manifestantes já haviam bloqueado a pista no mesmo trecho, durante a noite, atendo fogo em pneus por volta das 20h30m. Na ocasião, o congestionamento se estendeu por cerca de 5 km.