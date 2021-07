Manifestações contra Bolsonaro acontecem no Rio e outras capitais

Novas manifestações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), acontecem em todo o Brasil e também no exterior, neste sábado (3). Milhares de pessoas pedem o impeachment do presidente e cobram maior rapidez na imunização contra a Covid-19.

Os atos acontecem no momento em que surgem denúncias de corrupção em negociações para a compra de vacinas. Os atos foram convocados por movimentos sociais, além de partidos políticos de oposição a Bolsonaro. O Rio de Janeiro está entre as capitais onde aconteceram manifestações.

Acontecem atos em Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Porto Velho, Recife, São Luís e Teresina. No exterior, protestos foram registrados na Alemanha, Áustria, Irlanda e Suíça. Estão previstos 361 atos em 315 cidades de todos os estados brasileiros e em 15 países no exterior, de acordo com os organizadores.

No Rio, a manifestação acontece na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do Centro da cidade. Em dado momento, manifestantes tomaram quase todas as faixas da via. Até o momento, não houve registro de ocorrências policiais. A manifestação transcorre de maneira pacífica.

Outras manifestações

No dia 19 de junho, também aconteceram manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em todo o Brasil. Atos foram convocados para Brasília, sede do Governo Federal, e capitais em todo o país, entre elas o Rio de Janeiro. Entre as principais bandeiras estão o pedido de impeachment do presidente e críticas à atuação do governo na pandemia. Os atos aconteceram na data em que o país chegou a meio-milhão de mortos pelo coronavírus.