Manifestação pela abertura do comércio para Niterói

Pelo segundo dia seguido, manifestantes vão às ruas de Niterói realizarem uma manifestação nessa terça-feira (13) para pedir o fim do lockdown em Niterói e a flexibilização das medidas restritivas adotadas nas últimas semanas na cidade. A série de manifestações está sendo organizada por donos de lojas do comércio da cidade que estão sem poder abrir nas últimas três semanas.

O ato conta com centenas de manifestantes de vários segmentos, que pedem a abertura do comércio. A concentração foi em frente da prefeitura da cidade, de onde seguiram com um carro de som pelas ruas do Centro até a Avenida Marques do Paraná, onde fecharam a via e causaram um enorme engarrafamento na cidade.

Ontem, pelas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), fez um desabafo sobre as manifestações que estão sendo realizadas na cidade durante a live realizada para informar a população sobre a situação da Covid-19.

“A gente está em uma democracia e é natural que haja insatisfação e que isso seja expresso. Eu mesmo com a minha militância social e ambientalista já organizei muitas manifestações em Niterói, isso faz parte. Mas queria chamar atenção para a questão que estamos vivendo um momento de pandemia, mas tenho visto que se tem produzido aglomeração nesse momento e isso faz com que o vírus circule mais e isso pode botar a perder todo esse esforço para voltar a um nível de controle da pandemia que permita que agente enfim possa voltar as nossas atividades mais próximas do possível da normalidade”, desabafou Axel.

