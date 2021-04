Manifestação no Parque da Cidade de Niterói

A manhã desse domingo (25) começou agitada com uma manifestação de pilotos de parapente no Parque da Cidade, em Niterói. A categoria reivindica a liberação do voo livre nas rampas do Parque da Cidade, já que outros esportes estão permitidos, como o surf, por exemplo.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que a atividade de voo livre não foi liberada pelo decreto publicado e por isso não pode ser praticada neste momento.

Francisco Júnior, 50 anos, conhecido como Ceará do Voo, participou do ato. “Eu quero que liberem a pista. Precisamos praticar o nosso esporte e precisamos dar instrução. Esse é o nosso trabalho. Outros esportes estão liberados na cidade. Não tem aglomeração nesse esporte”, contou o profissional que trabalha há 27 anos na área.

De acordo com um frequentador do Parque da Cidade que não quis se identificar a prática do esporte gera aglomeração de pessoas. “Quando uma pessoa está se preparando para saltar fica muita gente olhando. Depois do salto todo mundo também fica na rampa observando e tirando foto. É sim uma atividade que aglomera. Além do mais muitas pessoas continuam não usando máscara lá em cima”, comentou.