Manifestação interdita parcialmente RJ-106 em Maricá

Uma manifestação fechou duas faixas da Rodovia RJ-106, em São José do Imbassaí, Maricá, na manhã de hoje (10), no sentido Centro da cidade da via. Funcionários de uma empresa do setor de limpeza reivindicam pagamento de salários atrasados.

De acordo com as primeiras informações, a companhia, que prestava serviço para o Município, perdeu a última licitação. Desde então, o problema do atraso dos pagamentos teria começado.

Ainda segundo relatos iniciais, a empresa estaria devendo o salário referente ao mês de feveréiro e cestas básicas. Além disso, o plano odontológico dos funcionários teria sido suspenso.

“Cortaram nossa cesta básica, até o plano dentário que a gente tinha cortaram. Não recebemos um comunicado que foi suspenso. Fui usar o plano e passei constrangimento, porque foi cancelado sem nenhum aviso”, disse um funcionário, que trabalha na companhia há 5 anos, e preferiu não ter a identidade revelada.

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Políca Militar, Proeis e Corpo de Bombeiros foram acionadas. Os manifestantes chegaram a atear foto em lixo, madeiras e pneus na pista, que fica na altura do km 22 da via.

Em nota, a Prefeitura de Maricá afirmou que recebeu informação de que funcionários de uma empresa estão fazendo um protesto na rodovia. Como não se trata de uma ação que envolva a Prefeitura, não possui maiores detalhes.

A empresa, alvo das manifestações, não foi localizada pela reportagem.