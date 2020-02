Manifestação fecha BR-101 e deixa 5 KM de congestionamento

Uma manifestação de moradores do Jardim Catarina, em São Gonçalo, fechou, na tarde desta sexta-feira (14), os dois sentidos da BR 101. A movimentação aconteceu na altura do KM 304 e o congestionamento chegou aos 5 KM, principalmente na pista sentido Região dos Lagos.

Cerca de 100 pessoas atearam fogo em pneus em protesto contra a recente ação da Polícia Militar no bairro Jardim Catarina, que deixou saldo de três pessoas baleadas atingidas por ‘balas perdidas’. As vítimas não tinham envolvimento com o tráfico e foram internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, na noite de quarta-feira (12).

Policiais do 7º BPM de São Gonçalo, Recom e Polícia Rodoviária Federal se deslocaram para o local. Bombeiros controlaram as chamas e as pistas já foram liberadas.

Em apuração…