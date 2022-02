Manifestação é realizada em São Gonçalo em memória de Durval Teófilo Filho

Familiares e amigos de Durval Teófilo Filho, morto pelo vizinho em São Gonçalo no último dia 2 ao ser confundido com um assaltante, realizaram na manhã desse sábado (12) uma manifestação. As pessoas se concentraram na praça do bairro Zé Garoto cobrando explicações sobre a morte. O acusado pelo crime, Aurélio Alves Bezerra, é sargento da Marinha, está preso preventivamente e poderá ser levado a júri popular.

Os manifestantes usaram carro de som e faixas para chamar atenção das pessoas sobre a morte de Durval..

No dia 10 de fevereiro a esposa da vítima, Luziane Teófilo, prestou depoimento na sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Marica (DHNSG). A mulher estava acompanhada pela cunhada e um advogado e preferiram não comentar o caso. Eles foram ouvidos pelo delegado Pablo Valentim, que, na última semana, assumiu a titularidade da especializada.

O caso foi remetido à Justiça, mas a DHNSG quer coletar mais informações sobre o crime. Inicialmente, a Polícia Civil indiciou Aurélio por homicídio culposo. No entanto, a Justiça atendeu pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e alterou a tipificação para homicídio doloso.

O crime ocorreu no fim da noite de 2 de fevereiro no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O repositor de supermercado Durval Teófilo Filho, que morava no mesmo condomínio do sargento, foi atingido por três tiros quando abria sua mochila para pegar a chave do portão. O sargento Aurélio Alves Bezerra, que aguardava a abertura do portão dentro de um Celta preto, fez os disparos de dentro do carro. Ele alegou à polícia que atirou por achar que seria assaltado.