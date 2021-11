Manifestação dos caminhoneiros na BR-101 tem baixa adesão

A paralisação dos caminhoneiros no Rio de Janeiro, prevista para começar a partir da madrugada dessa segunda-feira (1º), já começou na Região Metropolitana do Rio. Motoristas estão parados em postos de combustíveis ao longo da BR-101 na altura das cidades de São Gonçalo, Itaboraí e Rio Bonito. A adesão é baixa e a categoria protesta, principalmente, contra os reajustes dos combustíveis e a Política de Preços Internacional da Petrobras.

Segundo informações que circulam nas redes sociais, as manifestações se concentram também em trechos da rodovia no município de Barra Mansa, no Sul do Estado, em Seropédica, na Baixada Fluminense, e em Itaguaí, na Região Metropolitana.

A PRF informou que os caminhoneiros estão concentrados em postos de gasolina e não há retenção de trânsito na BR-101 no trecho que corta a Região Metropolitana. O Ministério da Infraestrutura informou que “não há registro de nenhuma ocorrência de bloqueio parcial ou total em rodovias federais ou pontos logísticos estratégicos”.

SUPERMERCADOS X FAKE NEWS

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) estaria orientando os estabelecimentos do Estado a anteciparem a reposição de mercadorias a fim de garantir o abastecimento da população, mediante à iminência de greve.

Mas a Asserj desmente essa informação e explica que vem acompanhando e monitorando a movimentação de caminhoneiros. Até agora não há qualquer tipo de impacto no abastecimento nos mais de 2.500 supermercados associados do Estado do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a nota a associação está em contato constante com os associados, fornecedores e demais entidades para atualizá-los a respeito de eventuais bloqueios.