Manifestação de motoristas de vans agita a Prefeitura de Maricá

Cerca de 40 motoristas de vans estão, na manhã dessa quarta-feira (11), na frente da Prefeitura de Maricá em manifestação para a implementação do Mumbuca Transporte, que foi votado e aprovado em abril, mas ainda não foi implementado no município. O benefício será disponibilizado para alunos da rede pública de ensino, pessoas com deficiência ou doença crônica e idosos; além de 60 vales sociais para os demais cidadãos. O cartão será usado nos transportes complementares e o sistema de bilhetagem será custeado pelo município. Os trabalhadores alegam que a concorrência está desleal, visto que a cidade oferece transporte gratuito, os ‘vermelhinhos’.

O motorista de van Giusepe de Luca, 44 anos, explicou que o trabalho está cada vez mais difícil pois as pessoas não vão escolher pagar passagem tendo o ônibus gratuito. “Nós queremos que o prefeito nos ajude e adiante o Mumbuca Transporte para a categoria. Queremos nos tornar ‘vermelhinhos’ assim como os ônibus. Acaba que nós não acompanhamos essa evolução do transporte e somos legalizados e estamos certificados para trabalhar. A concorrência está desleal”, frisou o trabalhador.







A passagem do bilhete de van custa R$ 2,70 e através do Mumbuca Transporte seriam disponibilizados 60 vales sociais. “Iria nos ajudar muito e poderíamos continuar trabalhando. Assim como está estamos vendo muitos amigos parando seus carros, pois não dá para pagar nem a manutenção”, completou Josep.

De acordo com publicação de abril da Prefeitura de Maricá a Lei Municipal aprovada em março assegura a gratuidade no serviço operado por micro-ônibus categoria M2 (veículos entre 9 e 20 lugares nos quais não se pode viajar em pé) para idosos, alunos da rede pública de ensino, pessoas com deficiência e portadoras de doença crônica de natureza física ou mental que exijam tratamento continuado, cuja interrupção ponha em risco a vida do paciente. O benefício será oferecido também a cidadãos comuns da cidade, que terão direito a 60 créditos mensais.

A Prefeitura ainda não se posicionou sobre o assunto.

Fotos: Rafael Lemos