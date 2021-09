Manifestação bolsonarista interdita trânsito em Niterói

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) interditaram vias na Zona Sul de Niterói, na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a NitTrans, Praia de Icaraí, Praia João Caetano e Rua Miguel de Frias estão bloqueadas por manifestantes. Há trânsito interditado na orla entre a Rua Dr. Paulo Alves, no Ingá, e a Rua Álvares de Azevedo, e também na Miguel de Frias, a partir da Gavião Peixoto.

Equipes da Polícia Militar, operação Segurança Presente, além da própria NitTrans organizam o ato. Até o momento desta publicação, não houve registro de ocorrências ou tumultos. Também não foi divulgada a estimativa de quantos manifestantes participam do ato, que percorre ruas da Região Sul da cidade. A manifestação começou por volta das 10h.

Os atos foram convocados, ao longo dos últimos meses, pelo presidente, para que acontecessem na data em que se comemora o feriado da Independência do Brasil. Além do apoio a Bolsonaro, um grupo de manifestantes defende pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção das Forças Armadas no governo. Outra pauta defendida pelos apoiadores do presidente é a implementação do voto impresso.

Além de Niterói, atos em prol do presidente acontecem no Rio de Janeiro e em Brasília. Na capital federal, após cerimônias em celebração ao Sete de Setembro, Bolsonaro sobrevoou a Esplanada dos Ministérios, onde estão os manifestantes, usando um helicóptero das Forças Armadas. A expectativa é que, ainda nesta manhã, o presidente faça um discurso a seus apoiadores.

Foto: NitTrans