Manhã violenta tem extorsão a motoristas de ônibus e baleados em São Gonçalo

A semana começou violenta na cidade de São Gonçalo. E uma mesma região, o bairro da Amendoeira, na manhã desta segunda-feira (6), houve denúncia de extorsão cometida por bandidos a funcionários de uma empresa de ônibus; comerciante baleado; e dois suspeitos de tráfico de drogas feridos em confronto com a Polícia Militar. Um dos acusados acabou não resistindo. Armamento de guerra foi apreendido durante a ação.

Edson Pimenta Barcellos, de 57 anos, é comerciante e, segundo o próprio relatou à polícia, estava na entrada de seu estabelecimento quando um carro branco com criminosos armados teria passado atirando. A vítima foi baleada e levada por populares à margem de uma rodovia. Uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que passava pelo local, o socorreu ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

A unidade de saúde confirmou a entrada do ferido, que possui estado de saúde estável e foi encaminhado, consciente, ao centro cirúrgico, mas fora de perigo. Foi registrado boletim de ocorrência na 75ª DP (Rio do Ouro), que irá investigar o caso a fim de descobrir a origem do disparo que feriu o comerciante.

Em outro ponto da Amendoeira, na Rua João Capistrano de Abreu, dois Grupamentos de Ações Táticas (GATs) do 7º BPM (São Gonçalo) foram ao ponto final da linha de ônibus 590 (Amendoeira – Niterói), para verificar denúncia de que bandidos estariam extorquindo funcionários da empresa que opera o serviço. No local, os policiais afirmam terem encontrado seis criminosos, sendo um deles armado com um fuzil.

Os agentes afirmam terem sido atacados a tiros pelo grupo. Os militares revidaram e houve confronto. Dois suspeitos foram baleados e também socorridos ao HEAT. Um dos acusados, que tem 33 anos, continua internado, sob custódia, em estado de saúde estável. O segundo ferido, que não foi identificado pelos policiais e aparenta ter 25 anos, acabou morrendo.

Além disso, os PMs afirmam terem apreendido um fuzil calibre 556; uma pistola calibre 9mm; uma motocicleta modelo Honda Titan; dois rádios transmissores; além de drogas, ainda a serem contabilizadas. Boletim de ocorrência foi registrado na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região, para onde foi levado o material apreendido.