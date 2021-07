Manhã típica de inverno em Niterói

Niterói inicia a semana com tempo nublado e possibilidade de chuvas isoladas. A máxima prevista para esta segunda-feira (5) não passa dos 23°C, enquanto a mínima é de 16°C. Há possibilidade de pancadas de chuva de manhã e à noite.

A previsão de chuva fraca se estende a toda região do Leste Fluminense, mas trata-se de chuva fraca e sem volume expressivo. Faz sol ao longo desta semana e as temperaturas sobem de forma gradativa. Na região, as mínimas ficam entre 12 e 14°C nesta semana e as máximas não passam dos 25°C.