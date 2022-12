Manhã de trânsito bom em Niterói e região

Uma segunda-feira atípica em Niterói e adjacências. Mesmo não sendo feriado, o trânsito amanheceu livre nas principais vias da cidade. Isto porque muitos do que viajaram para as festas de final de ano só deverão retornar a partir de 1º e 2 de janeiro.

De acordo com a NitTrans, por volta das 9h, o fluxo estava bom nos dois sentidos do Túnel Charitas-Cafubá, na Região Oceânica; Avenida Jansen de Melo, no Centro; Avenida Marquês do Paraná, também no Centro; e Estrada Francisco da Cruz Nunes, na Região Oceânica.

O único incidente registrado foi uma pequena colisão envolvendo um ônibus, na saída da Plataforma do Horto da Alameda São Boaventura, no sentido Caixa d’Água. Entretanto, não houve prejuízo ao fluxo e, pouco depois das 8h, a via já havia sido liberada.

Ônibus bateu na Alameda – Foto: Divulgação/NitTrans

Também por volta das 9h, a Ponte Rio-Niterói estava com a travessia em 13 minutos, em ambos os sentidos, segundo a concessionária Ecoponte. Já a Rodovia BR-101 apresentou lentidão apenas entre os km 295 e 293, em Itaboraí. Tanto em São Gonçalo quanto na chegada a Niterói o trânsito transcorria normalmente.

Expectativa de movimento

De acordo com a concessionária Ecoponte, para a as comemorações de Ano Novo, de 29/12 a 31/12, a previsão é que outros 252,9 mil veículos cruzem a Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói. No sentido Rio de Janeiro, no domingo (1º/1) e na segunda-feira (2/1), 149,8 mil veículos deverão retornar em direção à capital.

Durante as festividades de fim de ano, mais de 1 milhão de veículos deverão trafegar pela BR-101 RJ/Norte. A previsão de tráfego é da Arteris Fluminense, concessionária que administra os 322 quilômetros da rodovia no segmento entre Niterói e a divisa RJ/ES, em Campos dos Goytacazes.

Na Rodovia RJ-124 (ViaLagos), a previsão da concessionária CCR para o Ano Novo é de mais de 360 mil veículos, entre os dias 27/12 e 03/01, sendo a quinta e a sexta-feira (29 e 30/12) os dias mais movimentados na ida para Região dos Lagos, quando deverão passar 47 e 49 mil veículos, respectivamente. Na volta do Réveillon, são esperados 66 mil veículos, na segunda e outros 49 mil, na terça-feira (03/01).