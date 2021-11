Manhã de troca de tiros termina com apreensão de drogas no Fonseca

A manhã desta terça-feira (9) teve registro de troca de tiros entre policiais militares e criminosos na comunidade da Palmeira, no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói. A ação terminou com apreensão de drogas, mas os traficantes conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), em incursão na localidade, foi recebida a tiros enquanto fazia policiamento na Travessa Manoel da Encarnação Sá. Os agentes revidaram os disparos e houve confronto.

Após os tiros cessarem, os PMs encontraram grande quantidade de drogas, que ainda serão contabilizadas. Durante o confronto, os bandidos conseguiram fugir para dentro da comunidade. A ocorrência foi encaminhada à 78ª DP (Fonseca), que fez o registro da ocorrência.