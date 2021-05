Manhã de tiroteio e baleados em São Gonçalo

A terça-feira (18) começou ao som de tiros, na cidade de São Gonçalo. Ação da Polícia Militar terminou com dois suspeitos de tráfico de drogas baleados, no bairro do Anaia, em São Gonçalo. Houve apreensão de armas e drogas no local.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento pela Estrada de Santa Isabel, quando foi atacada a tiros pelos criminosos, na altura da Estrada da Meia Noite. Os policiais revidaram, dando início ao confronto.

Ainda de acordo com o batalhão, após os tiros terminarem, a equipe avançou pela localidade, fazendo buscas. Dois suspeitos foram encontrados no chão, baleados. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), e não tiveram estado de saúde divulgado.

Os policiais afirmam que, com a dupla, foram encontradas duas pistolas, sendo uma calibre 40 e outra 9mm, uma réplica de pistola e drogas, ainda a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.