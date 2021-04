Manhã de operação policial no Salgueiro deixa pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram, durante uma operação policial realizada, na manhã desta terça-feira (6), o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. De acordo com relatos, o intenso tiroteio assustou moradores de comunidades da região. A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realiza, desde as primeiras horas do dia, operação na localidade.

Ainda não há informações sobre registros de presos, feridos ou apreensões durante a ação, que tem como objetivo localizar e prender criminosos. O confronto entre os agentes e bandidos acordou, logo cedo, moradores da região, que relataram os momentos de tensão nas redes sociais.

A Polícia Civil não divulgou, até o momento, balanço parcial da operação. Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e seguem fazendo buscas pelas comunidades.



Em atualização