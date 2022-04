Manhã de operação em comunidade de São Gonçalo

A Polícia Militar deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26), uma operação na Comunidade do Feijão, no bairro do Paraíso, em São Gonçalo. De acordo com a corporação, o objetivo da operação é retirar barricadas e cumprir mandados de prisão.

Segundo a PM, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) atuam na localidade desde 6h40. Além das viaturas, equipes atuam no local com um caminhão e uma retroescavadeira para remover as obstruções. Até o momento da publicação deste texto, não havia informações sobre prisões durante a ação.

Em atualização.