Manhã de manifestação na RJ-106, em Maricá

Uma manifestação acontece, na manhã de hoje (17), na Rodovia RJ-106, sentido Região dos Lagos, na altura de São José do Imbassaí, em Maricá. Manifestantes chegaram a tentar interditar parte da via, mas a ação foi impedida pela Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações, o movimento seria composto por funcionários de uma empresa privada, que estariam com salários atrasados. O grupo seria o mesmo que realizou uma manifestação, ma mesma localidade, no dia 10 de março.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da PM, estão no local, acompanhando o protesto. Até o momento, o movimento estaria ocorrendo de forma pacífica. Alguns integrantes chegaram a tentar bloquear o tráfego na RJ-106, com pedaços de madeira, que foram rapidamente removido pelos policiais.

