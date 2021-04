Manhã de grandes filas para vacinação em Niterói

A fila de carros para quem está em busca da primeira dose da imunização contra a Covid-19 em Niterói chegou na estação das Barcas, no Centro de Niterói, na manhã dessa segunda-feira (19). O polo de vacinação em estilo drive-thru, que está funcionando no campus Gragoatá da UFF, está lotado de veículos que somam mais de 2 horas de espera para conseguir a aplicação. No Clube Central, em Icaraí, a fila também está longa e chega a atingir a Rua Lopes Trovão.



Aloísio Peligeiro, 63 anos, ficou mais de uma hora na fila para receber a dose do imunizante. “Acho muito demorado e acho que poderia ser mais rápido. Poderia ter mais gente vacinando e colocar o Exército para ajudar na aplicação da vacina. Eu trabalho como administrador de um prédio e tive que enfrentar a fila para a vacina”, frisou.

Mas há quem diga que mesmo com a fila grande não há motivo para desistir da imunização. É o caso do casal de aposentados Sônia e Sérgio que enfrentaram a fila para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. “Acho que a fila está grande mas estamos sem pressa. Na primeira dose o serviço foi excelente e o importante é vacinar”, frisou Sônia.

No Clube Central a espera também foi longa. “Eu tive que esperar muito para ser vacinada. Acho que é um risco ficar na aglomeração esperando a vez. Poderiam agilizar mais esse processo. Enquanto estamos na fila os funcionários poderiam ir pegando os dados e preenchendo o cartão de vacinação”, sugeriu uma aposentada que não quis se identificar.

Os locais de vacinação são: Policlínica Sérgio Arouca, Policlínica Dr. João da Silva Vizella (Barreto), Policlínica Regional de Itaipu (Região Oceânica), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (Centro), Policlínica Regional Dr. Guilherme Taylor March (Fonseca). Policlínica Regional de Piratininga Dom Luis Orione (Região Oceânica), Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca) e Clube Central (Icaraí). Já no sistema Drive-thru, vacinação no carro, a imunização é feita no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF).



DOAÇÃO

Quem quiser ajudar com doações ainda está aberta a campanha “Niterói Solidária” de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza nos pontos de vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Niterói informou que o público-alvo é a população mais vulnerável da cidade e que a distribuição do material arrecadado ficará a cargo das instituições parceiras no projeto, como representantes da Cruz Vermelha, escoteiros e voluntários da Defesa Civil de Niterói, com o apoio de servidores e das Secretarias Regionais.

Raquel Morais e Vítor d’Avila