Manhã de chuva e trânsito complicado em Niterói e SG

Quinta-feira (13) de tempo chuvoso e tráfego lento em Niterói e São Gonçalo. Com a pista molhada, naturalmente a velocidade do trânsito reduz. Na chegada a Niterói, por exemplo, um dos principais pontos de lentidão é a Praça Renascença, que recebe os motoristas vindos da Alameda São Boaventura, Rodovia Niterói-Manilha e Ponte Rio-Niterói. O engarrafamento se estende a vias como Avenida Jansen de Melo (foto) e Feliciano Sodré, no Centro.

Na zona sul, o ponto mais delicado é a Avenida Roberto Silveira, que liga bairros da região ao Centro de Niterói. De acordo com consulta à plataforma Waze, às 8h20, o trânsito estava parado na via entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Miguel de Frias. Esta última também está com trânsito lento, também segundo o Waze.

Entre São Gonçalo e Niterói, a Niterói-Manilha apresenta trânsito lento entre o bairro gonçalense de Neves e a chegada à Praça Renascença. No município gonçalense, também há registros de engarrafamento na Avenida Presidente Kennedy e Rua Dr, Nilo Peçanha, no bairro Estrela do Norte. Os dados também são da plataforma Waze.