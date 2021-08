Manhã começa com troca de tiros e baleados em São Gonçalo

A manhã desta segunda-feira (16) começou com intensa troca de tiros, na cidade de São Gonçalo. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes e criminosos entraram em confronto, na região do Porto do Rosa, em uma das vias que dá acesso á Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). Dois suspeitos foram baleados durante o tiroteio.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento pela Avenida Alfredo Bahiense, quando flagrou um grupo de criminosos, fortemente armados, indo em direção à Niterói-Manilha. Ao tentar fazer a abordagem, os agentes afirmam que foram atacados a tiros pela quadrilha.

Ainda de acordo com o batalhão, a equipe revidou, iniciando o confronto com os bandidos. Dois suspeitos, ainda não identificados, foram atingidos. Os policiais informaram que socorreram a dupla ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que fica no Colubandê, também em São Gonçalo. Os estados de saúde não foram divulgados.

Os policiais afirmam que os suspeitos feridos estavam armados com um fuzil, calibre 5.56, e uma pistola calibre 9mm. O armamento foi apreendido e encaminhado à delegacia. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. Os acusados estão presos sob custódia na unidade de saúde.