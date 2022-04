Mangueira celebra ícones Cartola, Jamelão e Mestre Delegado

A Estação Primeira de Mangueira é, certamente, uma das escolas de samba mais queridas do Rio de Janeiro, arrastando uma torcida imensa, todos os anos, para a Marquês de Sapucaí. Em 2022 não foi diferente. Mal a bateria da verde e rosa pisou na Passarela do Samba, começaram os gritos de “é campeã”.

A agremiação defende, neste ano, o enredo “Agenor, José e Laurindo”. Os mais desavisados perguntarão: quem são essas pessoas? São ninguém menos que Cartola, Jamelão e Mestre Delegado, três dos maiores ícones do samba no Brasil, três dos maiores baluartes da Mangueira. O desfile é assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Fotos: Marcelo Feitosa

Vieira já escreveu seu nome da história do carnaval carioca, somando títulos no Grupo Especial e também na Série Ouro. Perguntado se o desejo para este ano é conseguir mais um troféu, ele foi categórico ao dizer que o principal é fazer com que a verde e rosa faça um bom desfile na Sapucaí. O carnavalesco também comentou sobre a empolgação da comunidade mangueirense.

A rainha de bateria, Evelyn Bastos – Foto: Marcelo Feitosa

“Nunca tive essa expectativa de ganhar nada. Estamos fazendo uma homenagem ao Cartola, Jamelão e Delegado e a gente vai tentar contar também um pouco da história de gente. São três homens pretos, pobres, artistas de excelência, intimamente ligados a essa comunidade, que está feliz da vida. Vai cantar, vai emocionar, e quando a Mangueira emociona, já sabe como é”, disse.

Os responsáveis pela comissão de frente da verde e rosa foram Rodrigo Negri e Priscila Mota. Durante conversa com a reportagem de A TRIBUNA eles fizeram questão de frisar a sensação de dever cumprido. Além disso, eles comentaram sobre a importância do enredo que homenageou ídolos da comunidade.

“Quando a gente termina parece que tirou um piano das costas. É maravilhoso e, depois de dois anos, a gente voltou em grande estilo graças a Deus. A gente faz essa galera curtir e nada melhor do que ver o público aplaudindo nosso trabalho. Acho que o pessoal gostou do desfile”, disse Rodrigo.

“Alívio. foram dois anos sem Carnaval. Um processo muito lento, com adiamento. Homenagear a Mangueira e esses baluartes mostra que não é preciso dinheiro para ser rico de arte. No Morro da Mangueira brotam grandes artistas”, complementou Priscila.