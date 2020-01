Mandiocão começa recompor Secretarias e cargos de confiança

Depois de exonerar todo seu staff e cargos de confiança na última terça-feira (31), o prefeito José Luiz Antunes (Progressistas) nomeou 21 pessoas para ocupar os cargos do primeiro escalão do governo. As nomeações publicadas nesta terça-feira (7) foram retroativas a 1º de janeiro.

O prefeito aproveitou a oportunidade para fazer algumas mudanças. A Secretaria Municipal de Administração, que já passou pelas mãos de João Balbino, depois por Danielle Patrício Soares, agora, será comandada por Fabiane Borges da Mota Sauerbronn.

A Procuradoria Geral agora é comandada por Guilherme de Mello Lopes. A Secretaria Municipal de Fazenda, apesar de ter publicado portaria, ainda não saiu portaria com o responsável. Já a atual secretária de Promoção Social, Lilian de Araújo Alves Antunes, também assumirá a chefia de Gabinete.

Já na pasta do Planejamento e Coordenação, Ronaldo Elias de Moraes, continuará à frente do comando. Na pasta de Esporte e Lazer, André Luis Álvarez, será o responsável, enquanto na pasta de Obras, Leidiana Bertoni Carvalho assumiu. Na Secretaria de Segurança assumiu, Márcio Aurélio de Souza Soares. Na Saúde, Dailane Magalhães Azevedo continuará a frente da pasta.

Apesar de ter voltado a nomear Walderlúbia Mendonça Antunes de Barros na Educação, o prefeito não nomeou ninguém para as unidades educacionais, que estão ainda estão sem gestores. O chefe do Executivo também não nomeou os diretores. Na pasta de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento, Daniele Rodrigues de Souza, acumulará as funções.

Novidades também entre os cargos de segundo escalão: Carlos Roberto Fernandes assumirá a Tesouraria. Já Danielle do Patrocínio Soares é a nova coordenadora Geral de Contabilidade. A segurança foi assumida por Jardel Cardoso Soares, que é o novo diretor chefe da Guarda. Completam a lista, Geandro Souza Canto, como diretor de Trânsito, e os assessores: Marcos Antônio Duarte, Edson Luis de Moraes e Karla Shirley Santos Calixtrato assumiram a coordenação.