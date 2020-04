Mandetta é demitido por Bolsonaro do Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) demitiu nesta quinta-feira (16) o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A demissão deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União hoje. A informação foi divulgada pelo próprio ministro em uma rede social.

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar”, escreveu Mandetta.

Bolsonaro já convidou o oncologista Nelson Teich para assumir o Ministério da Saúde. Os dois tiveram uma audiência pela manhã. De acordo com fontes no Palácio do Planalto, o médico já aceitou o convite e deve ser anunciado ainda hoje. A demissão deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo integrantes do governo, a posse do oncologista está prevista para semana que vem.

Em apuração…