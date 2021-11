Mamografia cresce 150% em Maricá durante ‘Outubro Rosa’

Exames preventivos cresceram 39%

O Outubro Rosa mal terminou e Maricá já comemora os bons resultados obtidos durante a campanha. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de nota divulgada hoje (11), informa que 500 mamografias foram realizadas no município durante o mês de outubro, o que representa um aumento de 150%, já que, em média – ainda segundo dados da secretaria – são realizadas 200 mamografias por mês.



Quanto aos exames preventivos, a autarquia informa que foram 1.274 este ano contra 919 no ano passado, o que representa um aumento de 39%.



Além da ampliação da oferta dos exames, todas as Unidades de Saúde da Família (USF) realizaram diversas atividades de educação em saúde nas suas áreas de atendimento relacionadas à detecção precoce do câncer do colo do útero e da mama.



As equipes também abordaram temas importantes como a alimentação saudável, a saúde bucal, a prática de atividades físicas, bem como a prevenção da violência doméstica e o planejamento reprodutivo.