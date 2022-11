Mali Twist será exibido no Dia da Consciência Negra

Confira a programação completa da semana do Reserva Cultural

Neste domingo (20), é comemorado o Dia da Consciência Negra. O Reserva Cultural separou uma de suas salas para exibir o filme ‘Mali Twist’, cujo diretor esteve recentemente no Brasil e falou para A TRIBUNA.

O cineasta francês Robert Guédiguian é reconhecido por abordar temas humanistas, questões sociais e familiares. Em ‘Mali Twist’, o público acompanha a história de jovens de Bamako, capital do país africano Mali, que amam dançar o twist recém-importado do Ocidente e sonham com a renovação política.

Samba, um jovem socialista, se apaixona pela animada Lara durante uma de suas missões. Para escapar de um casamento forçado, ela foge secretamente com Samba. Enquanto eles sonham com um futuro juntos de amor e liberdade, o marido de Lara fará de tudo para impedir este romance proibido.

FILMES EM CARTAZ

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é a continuação do longa Pantera Negra, da Marvel, dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige. No filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte do ator de T’Challa (Chadwick Boseman) o foco de Wakanda Para Sempre são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa.

Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o), integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross (Martin Freeman). Em meio a isso tudo, Wakanda ainda terá que aprender a conviver com a nação debaixo d’água, Atlantis, e seu rei Namor (Tenoch Huerta).

Nada é por acaso

Nada é por acaso relata os aspectos mais delicados do casamento e da vontade de gerar um filho, além das armadilhas da ganância. O longa acompanha duas mulheres, Marina e Maria Eugênia, que possuem temperamentos fortes e percebem ao longo de suas trajetórias, a importância da evolução espiritual e como isso pode ajudar nos relacionamentos que ambas constroem ao longo da vida.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades conta a história de um renomado jornalista e documentarista mexicano que retorna ao seu país de origem para enfrentar sua identidade, seus afetos familiares, o absurdo de suas memórias, bem como o passado e a nova realidade de seu país. O personagem busca respostas em seu passado para reconciliar quem ele é no presente.

Kobra Auto Retrato

Em uma noite de insônia, Kobra revê sua vida desde a infância difícil na periferia até o sucesso mundial como muralista. Os acontecimentos se desenrolam entre a realidade e o sonho. Desde o grafite ilegal nas ruas de São Paulo até pintar grandes murais em mais de 30 países, Kobra representa tantos outros em suas batalhas, passa a entender a arte de rua como voz política e democrática.

Armageddon Time

Em Armageddon Time, na Nova York dos anos 1980, antes de Ronald Reagan ser eleito presidente dos Estados Unidos, uma família vive no Queens e precisa passar por um processo profundamente pessoal. Traçando uma trajetória intensa de amadurecimento, o longa aborda a força da família e a busca que atravessa gerações pelo “sonho americano”. A história do filme é baseada na infância do diretor e roteirista, com uma trama sobre lealdade e amizade.

Paloma

Paloma é uma agricultora que sonha com um casamento tradicional na igreja. Ao procurar o padre local para realizar a cerimônia com seu namorado Zé, tem seu pedido recusado. Mas Paloma, que é uma mulher trans, vai lutar para realizar seu sonho.