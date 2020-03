Major Olímpio e João Dória quase saem no tapa em São Paulo; assista

O senador Major Olímpio (PSL-SP) e governador João Doria (PSDB) trocaram ofensas nesta segunda-feira (16) e quase saíram no tapa num evento em São Paulo.

Doria tinha agenda com policiais civis no Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), na capital paulista, onde se encontrou com o secretário de Segurança Pública, general João Campos, e o delegado Nico Gonçalves, diretor do Dope. Policial militar da reserva, Olímpio compareceu ao local de surpresa, ao lado do deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), e, com um microfone e uma caixa de som, iniciou um discurso contra o governador, de quem é desafeto declarado.

Segundo a versão de Major Olímpio, Doria escalou policiais civis para aguardá-lo e se aproveitar da imagem dos servidores. O senador é um crítico ferrenho da proposta de reajuste salarial apresentado pelo tucano à categoria.