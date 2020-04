Major do Exército mantido como refém é libertado pela PM após confronto no Morro do Estado

Um major do Exército, que era mantido como refém no Morro do Estado, no Centro, foi libertado pelo 12º BPM, na tarde dessa quarta-feira (23) após intenso confronto na localidade. O militar havia sido rendido e sequestrado, quando passava de carro pela Rua Fagundes Varela e levado para a comunidade.

Os criminosos foram monitorados por câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública e a PM foi acionada. Houve intenso confronto na localidade e um dos bandidos foi morto, enquanto o outro conseguiu escapar. O militar, identificado como major do Exército, foi libertado sem ferimentos.

A polícia apreendeu na ação uma pistola e o perímetro da comunidade foi cercado pelo 12º BPM. O veículo da vítima, modelo Outlender, também foi recuperado e um rádio de comunicação que estava com os criminosos também foi apreendido.

Em apuração…