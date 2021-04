Mais uma semana de ensino remoto em Niterói

As aulas na rede municipal de Niterói seguem no formato remoto entre os dias 19 e 23 de abril, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação. Alunos do Ensino Fundamental devem acessar a plataforma pedagógica Niterói em Rede para acompanhar as aulas on-line, já a Educação Infantil trabalha a manutenção de vínculos entre as crianças e os professores.

Assim como é feito desde o ano passado, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, analisam a situação da pandemia no município e no entorno, de forma responsável e contínua, para avaliar as condições de retorno às aulas presenciais na rede municipal. Na próxima semana será divulgado como se dará o calendário das aulas a partir do dia 26.

Segundo o Secretário de Educação, Vinicius Wu, a decisão sobre o formato das aulas é tomada com base na análise da pandemia em Niterói e nas cidades vizinhas, em parceria com a Secretaria de Saúde. Neste sentido, as atividades pedagógicas continuam de forma on-line por mais uma semana.

“Precisamos respeitar a ciência, valorizar a vida e, ao mesmo tempo, lutar pela garantia dos direitos educacionais. Em especial, dos mais pobres. Por isso, estamos empenhados na implementação de ações de inclusão social, como a entrega de tablets com conectividade para os alunos, viabilizando a utilização da plataforma pedagógica para que todos tenham acesso a educação pública de qualidade”, declarou o secretário.

O setor administrativo e a equipe de articulação pedagógica de todas as escolas da Rede Municipal de Educação de Niterói vão funcionar de forma presencial, entre 8h e 12h, duas vezes por semana. Portanto, estarão abertas nos dias 22 e 23 de abril. Neste período, será retomada a efetivação das matrículas tanto no Ensino Fundamental quanto na Educação Infantil.

O atendimento presencial também será realizado para tirar dúvidas dos responsáveis acerca do ano letivo e das atividades a serem realizadas no período de aulas on-line. No caso do Ensino Fundamental, as escolas também poderão entregar o login e senha de acesso à plataforma de ensino remoto Niterói em Rede e entregar o caderno pedagógico “Caminhos de Aprendizagem”.

O ensino remoto inclui aulas ao vivo e gravadas, vídeo ou chat e o uso dos cadernos pedagógicos, disponíveis também no Portal Educacional (http://www.portal.educacao.niteroi.rj.gov.br/cad-pedagogico-2021.php). Durante o ensino remoto, a Educação Infantil trabalhará a manutenção de vínculos afetivos com atividades lúdicas.

Renda básica – Os novos alunos matriculados na Rede Municipal de Educação de Niterói também terão direito ao Programa Renda Básica Temporária. O cadastro dos novos estudantes é automático, isto é, os responsáveis não precisam se inscrever. Os dados dos responsáveis estão em processo de análise pela equipe da Fundação Municipal de Educação, tendo em vista os requisitos para o recebimento do benefício. Famílias que possuem, ao menos, um filho matriculado na rede têm direito ao cartão, caso não sejam contemplados em algum outro programa de renda do município. Em breve, serão divulgados os contemplados no programa, assim como o calendário de entrega do cartão.

O Renda Básica Temporária disponibiliza um cartão pré-pago no valor de R$500 reais para serem usados em farmácias e mercados, com o objetivo de minimizar os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do coronavírus. Atento aos efeitos da pandemia na renda das famílias, incluindo o sustento de aproximadamente 30 mil alunos da rede, a Prefeitura de Niterói prorrogou o programa até julho de 2021.