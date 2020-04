Mais uma morte por Covid-19 é confirmada em São Gonçalo

O número de vítimas da covid-19 no estado do Rio de Janeiro chegou a 616 neste sábado (25), com a confirmação de 45 novas mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados subiu para 6.832, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Outros 279 óbitos estão em investigação.

Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), mais um óbito foi registrado em São Gonçalo, que contabiliza agora 18 Mortes. Em Niterói, segundo a SES, os casos fatais subiram e também chegam a 18. Maricá e Itaboraí têm sete mortes confirmadas cada uma. Rio Bonito aparece com três óbitos.

Ao todo, 73 dos 92 municípios do estado têm casos registrados da doença causada pelo novo coronavírus. Os óbitos ocorreram em 41 cidades.

Pelos dados mais atuais do Painel Coronavírus da SES, atualizado na noite de ontem, do total de pacientes com covid-19 no estado, 2.702 já se recuperaram.

Confira o número de casos por município

Rio de Janeiro – 4.481

Nova Iguaçu – 283

Duque de Caxias – 278

Niterói – 258

Volta Redonda – 181

São Gonçalo – 158

São João de Meriti – 128

Belford Roxo – 117

Mesquita – 100

Petrópolis – 77

Itaboraí – 64

Magé – 55

Nilópolis – 47

Maricá – 44

Nova Friburgo – 43

Macaé – 40

Queimados – 38

Teresópolis – 32

Cabo Frio – 26

Rio das Ostras – 26

Itaguaí – 22

Barra Mansa – 20

Araruama – 19

Paracambi – 17

Rio Bonito – 17

Barra do Piraí – 16

Resende – 16

São Pedro da Aldeia – 16

Japeri – 15

Casimiro de Abreu – 14

Iguaba Grande – 12

Angra dos Reis – 11

Tanguá – 11

Cachoeiras de Macacu – 9

Campos dos Goytacazes – 8

Seropédica – 8

Três Rios – 8

Armação de Búzios – 7

Bom Jesus de Itabapoana – 7

Miguel Pereira – 7

Mangaratiba – 6

Saquarema – 6

Guapimirim – 5

Paraíba do Sul – 5

Paraty – 5

Pinheiral – 5

Valença – 5

Arraial do Cabo – 4

Bom Jardim – 4

Silva Jardim – 4

Itaperuna – 3

Itatiaia – 3

Piraí – 3

Porto Real – 3

Quatis – 3

Quissamã – 3

São Fidélis – 3

Sapucaia – 3

Vassouras – 3

Aperibé – 2

Conceição de Macabu – 2

Paty do Alferes – 2

Rio das Flores – 2

São Francisco de Itabapoana – 2

Sumidouro – 2

Areal – 1

Cantagalo – 1

Carapebus – 1

Mendes – 1

Porciúncula – 1

Santo Antônio de Pádua – 1

São João da Barra – 1

São Sebastião do Alto – 1

Rio de Janeiro – 367

Duque de Caxias – 63

Nova Iguaçu – 23

São Gonçalo – 18

Niterói – 17

Mesquita – 10

São João de Meriti – 10

Belford Roxo – 8

Macaé – 8

Petrópolis – 8

Itaboraí – 7

Maricá – 7

Rio das Ostras – 6

Tanguá – 6

Volta Redonda – 6

Magé – 4

Resende – 4

Barra do Piraí – 3

Cabo Frio – 3

Iguaba Grande – 3

Itaguaí – 3

Nilópolis – 3

Nova Friburgo – 3

Queimados – 3

Rio Bonito – 3

Mangaratiba – 2

São Pedro da Aldeia – 2

Sapucaia – 2

Araruama – 1

Arraial do Cabo – 1

Barra Mansa – 1

Bom Jardim – 1

Bom Jesus de Itabapoana – 1

Cachoeira de Macacu – 1

Campos dos Goytacazes – 1

Japeri – 1

Miguel Pereira – 1

Paracambi – 1

Paraty – 1

São Francisco de Itabapoana – 1

Teresópolis – 1