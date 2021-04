Mais uma manifestação contra as medidas de restrição complica ainda mais o trânsito em Niterói

Como se não bastasse o caos no trânsito, causado por conta das barreiras sanitárias montadas nas principais entradas de Niterói, na manhã dessa quarta-feira, mais uma vez manifesta ntes foram para as ruas protestar contra as medidas restritivas adotadas na cidade para contar o avanço da Covid-19.

Pela terceira vez, num intervalo de quatro dias, dezenas de manifestantes foram para as ruas, em Icaraí, com portando faixas e cartazes, bloqueando as avenidas Roberto Silveira e Marquês do Paraná, gerando mais congestionamentos e complicando o deslocamento de motoristas e passageiros de ônibus.

Agentes da NitTtrans tendo muito trabalho na região, que já sente desde as primeiras horas da manhã os reflexos de congestionamentos em vários bairros devido as barreiras sanitárias. Na segunda-feira (12) os manifestantes, entre eles comerciantes e trabalhadores do setor de Serviços protestaram pedindo a flexibilização das medidas restritivas adotadas nas últimas semanas na cidade.

A série de manifestações está sendo organizada por donos de lojas, que não estão abrindo seus estabelecimentos. No último domingo (11) os manifestantes já haviam percorrido a orla de Icaraí protestando contra as medidas de restrição.