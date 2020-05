Mais uma loja arrombada no Centro de Niterói

Nessa sexta-feira (1) mais uma loja do Centro de Niterói foi alvo de ação de criminosos. A porta do restaurante Agridoce, na Rua José Clemente, foi parcialmente quebrada após tentativa de abertura. A gerência do estabelecimento comercial foi avisada, nas primeiras horas da manhã, por funcionários de outras lojas que viram a portão destruída. Esse não é o primeiro comércio arrombado na cidade, que no período do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, vem amargando com vários crimes do tipo.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas Niterói), através do presidente Charbel Tauil, explicou que está ciente que o número de arrombamentos na cidade e principalmente no Centro vem aumentando após o período de reclusão. “O Sindilojas tem como princípio somente fazer a cobrança aos órgãos públicos após o registro da devida ocorrência. Peço sempre aos empresários que faça a ocorrência , somente assim a polícia pode fazer o seu trabalho e nós cobrarmos a solução”, frisou.

A funcionária Elise Maia confirmou que os criminosos destruíram parte da porta mas não conseguiram entrar no restaurante. “Temos câmera de segurança e vamos tentar identificar quem fez isso. Ainda não sei se será registrada ocorrência. A rua está muito vazia ultimamente”, ponderou.

Em apuração…