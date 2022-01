Mais uma farmácia é furtada na Zona Sul de Niterói

Uma farmácia localizada na Rua Dr. Paulo César, no Jardim Icaraí, Zona Sul de Niterói, foi furtada, na madrugada desta terça-feira (18). É o segundo caso em apenas dois dias no qual uma farmácia é alvo de ação criminosa durante a madrugada na região.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe que estava em patrulhamento pela via flagrou o acusado furtando uma bomba d’água da farmácia. Para tentar passar despercebido, o suspeito ainda tentou se esconder embaixo de um cobertor cinza.

Os agentes afirmam terem visto o homem arrancando as grades do compartimento do equipamento e retirando a bomba do local. Ao notar a chegada dos militares, o suspeito tentou fugir correndo, mas foi alcançado e abordado na Rua Geraldo Martins, que fica a poucos metros do local da farmácia.

A bomba furtada foi recuperada e o homem autuado em flagrante por furto. Após a ação, os policiais militares solicitaram que uma equipe de perícia fosse á farmácia. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, para onde o preso foi conduzido.

Outro caso

Na madrugada de segunda-feira (17), dois homens, ainda não identificados, arrombaram uma farmácia na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. A ação foi flagrada por câmeras de segurança e as imagens já circulam nas redes sociais. Nas filmagens é possível ver um dos suspeitos se arrastando no chão, enquanto o outro segura o portão. Até o momento, eles não foram presos.