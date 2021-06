Mais uma baleia é encontrada morta na orla de Maricá

Em pouco mais de 24 horas, mais uma carcaça de baleia foi encontrada na Orla de em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo do animal, da espécie jubarte, foi localizado, na Praia de Ponta Negra, na manhã desta quinta-feira (24).

Para fazer a remoção da baleia, equipes da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá e a Secretaria de Cidade Sustentável de Maricá foram acionadas. Contudo, a retirada deve ocorrer após necrópsia feita pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Maqua/UERJ), a fim de determinar a causa da morte.

OUTRO CASO

Uma baleia foi encontrada morta, na noite de terça-feira (22), na Praia de Itaipuaçu, em Maricá. Moradores, que passavam pelo local, notaram a presença do animal e acionaram as autoridades, comunicando o fato, para que fossem tomadas as providências necessárias. Segundo relatos, a baleia ficou encalhada entre as ruas 70 e 83, na orla do distrito. Equipes especializadas estão no local, na manhã dessa quarta-feira (23), para coordenar os trabalhos de remoção do corpo do animal.