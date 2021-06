Mais um imóvel em Rio das Pedras corre risco de desabamento

Exatamente uma semana depois de um prédio desabar em Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, outro imóvel da região precisou ser interditado nesta quinta-feira (10). O Corpo de Bombeiro foi acionado por volta das 17 horas em direção a um prédio localizado na área conhecida como Areal.

De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, que morava no imóvel está saindo às pressas retirando pertences do prédio. Ainda segundo informações de moradores, o prédio teria estalado, e alguns vidros quebraram.

A Subsecretaria municipal de Proteção e Defesa Civil divulgou uma nota, no início da noite, na qual informa que “uma equipe técnica está no local”. Segundo o órgão, uma vistoria será realizada para “verificar a existência de possíveis riscos estruturais na edificação.