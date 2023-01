Mais um dia de 50 graus no Rio

Nesta segunda-feira a sensação térmica na cidade do Rio se manteve na casa dos 50 graus, segundo informou o Alerta Rio.

É a máxima registrada, por exemplo, no deserto do Saara.

Já a temperatura máxima registrada na cidade foi 38,3 °C, às 12h15. Os índices foram registrados em Irajá, na Zona Norte.

O Alerta Rio esclareceu que as temperaturas na cidade tiveram uma influência de um sistema de alta pressão que favoreceu o predomínio de céu claro, não tendo registro de chuva.

Os ventos estiveram fracos e moderados e as temperaturas permaneceram estáveis em relação ao dia anterior.

Nesta terça-feira (17), céu claro com uma pequena possibilidade de chuvas rápidas e isoladas no final da tarde e início da noite.

A temperatura máxima vai permanecer em 39º C e a sensação térmica deve se manter nos 50 graus.

A partir de quarta-feira (18) a previsão até sexta-feira (20), é de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite, acompanhadas por raios e rajadas de ventos.

O calor deve se manter. A temperatura máxima esperada para quarta-feira é de 38º C, e de 36º C para os dois dias seguintes.

Além de centenas de milhares de turistas que passam as férias no Rio, quem está feliz da vida são os donos de bares e restaurantes com ar condicionado.

É grande o consumo de água mineral, refrigerantes, sucos, cervejas e chope. Os estabelecimentos ao longo da orla carioca passam os dias e noites cheios.

Também no Centro da cidade é grande o movimento principalmente nos bares tradicionais. Grupos de turistas visitam museus e prédios históricos acompanhados de guias turísticos e terminam o passeio num bom bar.

Mas, nem tudo é festa. Acatando denúncias de cidadãos na internet o prefeito Eduardo Paes iniciou ontem uma verdadeira caçada a ônibus que estão circulando com o ar condicionado desligado.

Em sua conta no Instagram ele avisou as empresas que vai cortar o subsídio reajustado a ser pago pela prefeitura para ônibus flagrados com o ar desligado.