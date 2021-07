Mais um corpo carbonizado é encontrado na região do Piscinão, em São Gonçalo

O abandono da região do Piscinão de São Gonçalo faz com que a região, ao invés de ser usada para lazer, o que era previsto inicialmente, se tornasse ponto de “desova” de corpos de pessoas executadas por criminosos. Na manhã desta sexta-feira (9), um corpo, carbonizado, foi encontrado em um terreno baldio, na Rua Formosa. É o segundo caso do tipo, em menos de um mês.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada, por volta de 8h30min, para atender a ocorrência. Segundo a corporação, o cadáver teria sido encontrado por populares, que fizeram o acionamento via 190. Os policiais foram ao local e confirmaram a veracidade da denúncia.

De acordo com os militares, o a vítima é um homem e o cadáver estava carbonizado. Os policiais isolaram o local e acionaram a equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). A especializada fez o registro da ocorrência e abriu inquérito para investigar motivação e autoria do crime.

Até o momento, não há informações sobre possível identificação do corpo. O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, no bairro Tribobó, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, onde passará por procedimentos que auxiliem a descobrir a identidade da vítima. No entanto, este não é o primeiro caso do tipo na região.

Recordando

Cadáver estava carbonizado dentro de automóvel – Foto: Arquivo

Um carro foi encontrado queimado, com um corpo carbonizado em seu interior, em um terreno baldio próximo ao Piscinão de São Gonçalo. A ocorrência teria acontecido na manhã do dia 22 de junho. O 7º BPM (São Gonçalo) afirma ter sido acionado mas, até o momento, não confirmou maiores detalhes. Segundo o batalhão, o automóvel, modelo Chevrolet Corsa, estava inteiramente queimado.

No banco de trás do veículo, estava o corpo, completamente carbonizado, e em avançado estado de decomposição. Não é possível identificar características como cor, sexo e idade aparentes. Em consulta aos sistemas do Detran-RJ e Sinesp Cidadão, a reportagem de A TRIBUNA apurou que o carro está em nome de uma mulher e não possui registro de roubo ou furto. A DHNSG também investiga o caso.