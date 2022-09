Mais um caso de arrombamento a comércio em Niterói

A onda de arrombamentos a estabelecimentos comerciais em Niterói ainda parece estar longe de acabar. Depois de Icaraí, na Zona Sul, e o Centro da cidade, o alvo dos criminosos agora foi o bairro de São Francisco. Na madrugada de hoje (21), uma loja de móveis planejados foi invadida e furtada. Mais uma vez, assim como aconteceu nos casos mais recentes, a ação foi flagrada por câmeras de segurança.

O empresário Fábio dos Santos Villela foi surpreendido na manhã de hoje ao chegar em sua loja, que fica Avenida Rui Barbosa, em São Francisco e se deparar com o local revirado. Por estar realizando obras no estabelecimento, num primeiro momento Fábio não se deu conta do que realmente tinha acontecido, e só então se deu conta de que a porta tinha sido arrombada e objetos tinham sido furtados.

“Ao chegar na loja, eu não tomei um susto devido a obra que está sendo realizada. O local está com materiais e ferramentas ao redor. Porém, quando eu voltei à porta, percebi que ela havia sido arrombada e reparei que alguns itens tinham sido levados” disse o proprietário.

Foram furtados do estabelecimento um modem de internet, uma mangueira de incêndio, uma escada de alumínio e materiais de uso de trabalho. Após constatar o furto, Fábio foi então verificar as imagens do circuito interno de segurança da loja para tentar identificar o assaltante.

Na imagem é possível ver um homem forçando a entrada para cometer o crime. No entanto, em momento algum o assaltante, que vestia bermuda, uma camisa social e calçava chinelo, olha diretamente para a câmera, o que pode dificultar seu reconhecimento.

O empresário registrou queixa na 79 DP (Jurujuba) e uma equipe esteve no local para realização da perícia. A polícia segue investigando o caso e tenta identificar o homem que arrombou e furtou a loja.