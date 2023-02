Mais seis ônibus são sequestrados no Jardim Catarina

Na última quarta-feira (1º), mais seis ônibus foram sequestrados por criminosos no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ao todo, 29 veículos já foram atacados por criminosos desde o último domingo e utilizado como “barricadas”.

A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a entidade, todos os veículos já foram resgatados e devolvidos a suas empresas. O Setrerj informou que hoje (2) não houve registro de novos casos.

Em virtude da divulgação de informações inverídicas em relação à circulação de ônibus no Jardim Catarina, o Setrerj esclareceu que nenhuma linha com atendimento a São Gonçalo encontra-se com a operação suspensa. Para garantir a segurança de passageiros e rodoviários, alguns itinerários foram alterados momentaneamente, e serão retomados tão logo seja assegurada a normalidade.