Mais segurança para os ciclistas nas ruas

Quem é adepto da bike já percebeu que alguns pontos de Niterói ganharam uma espécie de proteção para que motoristas e ciclistas mantenham uma distância segura. Isso faz parte de mais um projeto da Prefeitura de Niterói que instalou balizadores viários, parte de mudanças na malha cicloviária da cidade, feito com a coordenação do programa Niterói de Bicicleta. A novidade foi aprovada por quem usa as ciclovias de Niterói e devem ter mais instalações em breve.

A professora Milena Freire, 47 anos, ama pedalar e utiliza os finais de semana para passear pela cidade.

“Eu adoro andar de bicicleta e percebo que a cidade melhorou muito a estrutura para o ciclista. Acredito quer falta interligar toda a cidade com as ciclovias e ciclofaixas, mas isso está acontecendo aos poucos. Gostei da novidade dos obstáculos nas esquinas para chamar atenção dos motoristas. Ainda existe uma resistência do motorista em relação ao ciclista e acaba que isso serve como proteção. As vezes nem é preciso uma esbarrada, só o susto que o ciclista pode levar com um movimento mais brusco de um motorista de carro pode ocasionar uma queda. Ficamos muito expostos e essa queda pode ser fatal”, opinou.

O conselheiro fiscal da Confederação Brasileira de Ciclistas, Cláudio Santos, comemorou a novidade.

“Esse é mais um equipamento para preservar a segurança do ciclista. Deveriam ser instalados em todas as ciclovias da cidade pois é um recurso que visa a preservação de quem está andando de bicicleta”, resumiu.

De acordo com nota da Prefeitura de Niterói os equipamentos, feitos de plástico flexível por questões de segurança, estão sendo instalados para alertar os motoristas e motociclistas quanto à presença da ciclovia e de obstáculos como segregadores. Nas esquinas, eles servem para ordenar o trânsito, complementando as marcas da sinalização horizontal na pista. Desta forma, evita-se o excesso de velocidade dos veículos, aumentando a segurança dos pedestres e ciclistas na travessia.